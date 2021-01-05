حي عين شمس يشن حملة لضبط السناتر التعليمية والمقاهي الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

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قاد اللواء ماهر كامل هاشم، رئيس حي عين شمس، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الوقائية في الأماكن العامة ومواصلات النقل.



وأوضح رئيس حي عين شمس، أنه تم رصد عدد من المخالفات، وأسفرت الحملات، عن غلق 3 سناتر تعليمية وعدد من المحال المخالفة، وتم رصد مخالفات بناء، وتم إزالتها، مع تحويل المخالفين للنيابة العامة.



وأشرف رئيس حي عين شمس، على عدة حملات للتفتيش على المقاهي، وغلق المخالف منها، وغير الملتزم بالإجراءات الوقائية، وشملت الحملات شوارع (أحمد عرابي – المشربية – إبراهيم عبدالرازق – البرنس - برة الشبابيك- عثمان وغيرها من الشوارع).



ولفت رئيس الحي، إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والغلق، ضد كل من تم ضبطه، مخالفا الإجراءات الاحترازية، يأتي ذلك، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بتشديد الحملات التفتيشية، وغلق كل ما هو مخالف.

