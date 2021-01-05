أصبحنا 40 مليار دولار.. هكذا ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر في عام

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شهر بعد الآخر، تتغير معدلات الاحتياطي الأجنبي في البلاد، وفقا لما يعلنه البنك المركزي، حتى بلغ هذا الاحتياطي 40 مليار دولار خلال الساعات الأخيرة.



وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40،063 مليار دولار في ديسمبر من 39،222 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وسجلت الاحتياطيات الأجنبية هبوطا منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.



وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.



وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسلا زمنيا يكشف كيف ارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الـ 12 شهر الأخير:



- في بداية 2020 سجل احتياطي مصر ولأول مرة في تاريخه مستوى 45.45 مليار دولار، وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس، متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.



- مع أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت كافة دول العالم وأثرت على الاقتصاد العالمي تراجع الاحتياطي إلى مستوى 35.95 مليار دولار في مايو الماضي، لكنه عاد ليرتفع إلى مستوى 38.2 مليار دولار في يوليو الماضي.



- وفي يوليو أعلن البنك المركزي ارتفاع صافى احتياطي النقد الاجنبي لديه بقيمة 113 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضى ليصل الى مستوى 38.315 مليار دولار بالمقارنة مع 38.202 مليارا بنهاية يونيو السابق عليه.



- صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 38.36 مليار دولار في أغسطس مقارنة بنحو 38.315 مليار دولار في يوليو، بنسبة زيادة بلغت 0.02%.



- أظهرت بيانات البنك المركزي استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية المصرية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر، دون تغير يذكر عن أكتوبر.



- وفي الساعات الأخيرة، أعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40،063 مليار دولار في ديسمبر من 39،222 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

