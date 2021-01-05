اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا: الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة للتغلب على القضايا الخطيرة

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اجتمع أعضاء اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا لمناقشة التقرير الصادر من المجلس الاروبي برئاسة السيد تشارلز ميشيل رئيس المجلس، بشأن حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بالفترة الانتقالية الصعبة للغاية التي تمر بها مصر، والجماعات الإرهابية التي تعمل داخلها وداعميها ومموليها.



وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات صارمة لمحاولة التغلب على كل هذه القضايا الخطيرة.



وكشف رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا أنه يتم تنظيم أنشطة المنظمات فى مصر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفي الحالات التي ذكرتها يكون قد تم انتهاك القواعد ويجب التحقيق فيها ومن غير المعتاد أن تلتقي مثل هذه المنظمات بـ 13 سفيرًا أجنبيًا في مكان مجهول.



وأشار الي أن بعد فشل الإخوان في السيطرة على شوارع مصر، كان من الواضح أنهم سيحاولون استخدام وسائل أخرى مثل الجامعات والنقابات ووسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوق الإنسان، باستخدام الأموال الأجنبية لدعم أنشطتهم وتشجيعها.



وأوضح "رجب" أن المساواة بالنسبة للشذوذ الحسنى فى المجتمع المصرى أمر لا تستطيع الحكومة المصرية إجبار المواطنين المصريين على قبوله.



وقال مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا إن السيد Dominik Tarczynski يتحدث عن حقوق المسيحيين في مصر، معلقا "نحن لا نتفق معه ويمكن أن يؤكد ذلك المطران تواضروس من مصر".



وأضاف رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا بشأن المعتقلين والسجناء يجب أن يتم التعامل معه في المحاكم المصرية.



وبالنسبة لتزايد الجرائم التي يرتكبها صغار السن، فأوضح أن جميع الدول تفكر في خفض سن العقوبة، خاصة في مصر حيث يستخدم الإخوان الأطفال في أنشطتهم.



وتابع مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا أن مصر بلد إسلامي وعقوبة الإعدام حكم إسلامي تقبله الأمة، قائلا "لا نعتقد أنه يمكننا حتى مطالبة الولايات المتحدة بإلغائها".



ولفت "رجب" الي أن مطالبة الحكومة الفرنسية بوقف بيع السلاح لمصر، الذي يستخدم لمحاربة الإرهابيين لصالح المجتمع الدولي، بما في ذلك أوروبا.



واستكمل "وجدنا أن التعليقات التي أدلت بها هيلينا دالي مشجعة للغاية عندما قالت إن مصر هي الأفضل أداء في المنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية، كما تشير إلى تحسين تشريعات حقوق الإنسان".



وشدد رئيس اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا أنه يجب أن تمنح عمليات التنفيذ والمشاركة والنقاش مصر الاستقرار والأمن على المدى الطويل.



واختتم "نعتقد أن الحوار مع السلطات المختلفة في مصر سيساعد على خلق فهم أفضل وتحسين في جميع المجالات".

