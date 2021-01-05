"بالتورتة".. لاعبو الزمالك يحتفلون بذكرى مرور 110 سنة على تأسيس النادي

خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك التدريبات الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام.





وحرص لاعبي الزملك على احضار "تورتة" عليها شعار الزمالك للاحتفال بذكرى مرور 110 سنة على تأسيس القلعة البيضاء، وذلك في تواجد الجهاز الفني بالكامل بقيادة باتشيكو.

ويحتفل لاعبي الزمالك بذكر تاسيس الزمالك عقب الانتهاء من مران الفريق الجماعي ، وسط الاغاني الخاصة بالقلعة البيضاء.





ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم 9 من شهر يناير المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.