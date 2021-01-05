غياب فرجاني ساسي عن مواجهة طلائع الجيش في الدوري

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
يغيب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن مواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم 9 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

وجاء غياب "ساسي"، نظراً لعدم خوضه أي تدريبات جماعية وطلب السفر إلى بلاده تونس لظروف عائلية، ليقرر الجهاز الفني استبعاد اللاعب عن مباراة طلائع الجيش.

وفي سياق أخر، حرص لاعبي الزملك على احضار "تورتة" عليها شعار الزمالك  للاحتفال بذكرى مرور 110 سنة على تأسيس القلعة البيضاء، وذلك في تواجد الجهاز الفني بالكامل بقيادة باتشيكو.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم 9 من شهر يناير المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

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