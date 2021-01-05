حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمرو وردة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع عمرو وردة نجم فولوس اليوناني والمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء إعلامية، خلال الساعات الماضية عن قيام الأهلي بدراسة التعاقد مع عمرو وردة، لتدعيم صفوفه قبل نهائيات كأس العالم للأندية.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن ما يتردد غير صحيح ولا يوجد عنه أي معلومة صحيحة، خاصةً أن بيتسو موسيماني المدير الفني، لم يعرض تدعيم الجبهة الهجومية، لكثرة العدد.

وأضاف: "وردة من الأسماء المميزة وصاحب قدرات فنية هائلة، ولكن لم يتم مناقشة الأمر من الأساس، وكل ما يتردد مجرد إشاعات".

ويستعد الأهلي لخوض نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بالفترة من 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

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