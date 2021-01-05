وفاة مدير إدارة النظافة بالقليوبية متأثرا بكورونا

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توفى أشرف عبد السلام قربة، مدير إدارة النظافة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى قها للعزل، حيث أصيب بالفيروس وتلقي العلاج لفترة داخل المستشفى وتوفى متأثرا بمضاعفات المرض.



وجرت مراسم الدفن للفقيد بقرية الرملة مركز بنها محل إقامته، حيث نعت المحافظة الفقيد علي صفحته وكتبت " توفي إلي رحمة الله اليوم الثلاثاء الزميل أشرف عبدالسلام علي قربة، مدير عام إدارة النظافة بمحافظة القليوبية، وتشييع الجنازة من مقابر العائلة بالرملة.



كما شهدت مستشفى العزل بقها علي مدار اليومين الماضيين وفاة 10 مرضى أخرين، بينهم استشاري بحميات قليوب هو الطبيب الدكتور يوسف السيد مرسي 52 عاما من أبناء مدينة القناطر، والذي توفى متأثرا بمضاعفات الإصابة بالفيروس، بالإضافة لشاب من بنها، وأخر من قرية بطوخ وربة منزل 83 عاما، من بنها، وأخر 73 عاما، سنديون بقليوب، ومدرس 46 عاما من طوخ، وربة منزل 60 عاما من بنها، وشاب 36 عاما من الاسكندرية ومسن 79 عاما من شبين القناطر.