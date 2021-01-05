سيرين عبدالنور تفاجئ جمهورها: "السنة الجديدة بدها لوك جديد"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة سيرين عبدالنور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سيرين منذ قليل صورة جديدة لها بلوك جديد وقصة شعر قصيرة ، ووضعت ميكب هادئ متناسب مع إطلالتها ، وعلقت قائله:"السنة الجديدة بدها لوك جديد وبدها قرارات جديدة وحازمة ، خبروني شو واخدين قرار هالسنة تغيروا بشخصيتكن". 


يُشار أن سيرين عبد النور انشغلت الفترة الماضية في تصوير مسلسل "دانتيل"، قبل أن يتوقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


مسلسل "دانتيل" من بطولة سيرين عبد النور ومحمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، ومن تأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم.

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