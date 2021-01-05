أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة مصور فيديو المرضى وممرضة مستشفى الحسينية

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قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن بيان الإخوان الأخير موصوف بالسواد الذي ينم عن الخطط الجهنمية الشيطانية التي تخطط لها الجماعة، مؤكدًا أن تصوير مريض أو أي زائر للمستشفى بغرض ادعاء إظهار وجود قصور بمنظومة الصحة يمثل جريمة إرهابية وفقًا للمادة 12 فقرة 2 من القانون 94 لسنة 2015، وعقوبته السجن المشدد.



وأضاف "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الاولى، أن من يقوم بتصوير المريض دون علمه بغرض إرهابي يُعد مشاركًا للجماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وليس شرط أن يكون عضو في تنظيم الإخوان.



وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أن الصورة المتداولة لممرضة مستشفى الحسينية بالشرقية تمثل جريمة منصوص عليها بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، وحتى لو كانت الواقعة صحيحة يعاقب من التقط الصورة بالحبس التي لا تقل مدته عن 6 أشهر، منوهًا بأن الممرضة كانت تستجمع قوتها للعودة مرة أخرى لممارسة عملها، ولو تم التقاط صورة لها لإرسالها لبعض القنوات الداعمة للإرهاب، يُعد هذا عمل إرهابي والعقوبة السجن المشدد 15 عام، ولو تم تصوير الصور بدون الرضا، ولا ينضم لأي تنظيم وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتكون العقوبة الحبس من 6 أشهر لـ 3 سنوات وغرامة من 50-100 ألف جنيه، مؤكدًا أن مصر من الدول التي تطبق معايير الشفافية وسيادة القانون.



وكشف موقع "العربي الحديث"، عن تسريب جديد يفضح جماعة الاخوان الإرهابية واستغلالها للأزمات، حيث ذكر أن الجماعة الارهابية نشرت بيانا قالت فيه إن مجلس شورى الجماعة يتابع ما يحدث في الآونة الأخيرة، وما آلت إليه الأوضاع الصحية في مصر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الموقع، أن جماعة الإخوان الإرهابية قالت، "طبقا لما نشأنا عليه من تعاليم سامية على يد حسن البنا وعلى يد ملهمنا سيد قطب، فقد انعقد المجلس بكامل أعضاءه من يوم الأحد 3 ديسمبر من عام 2020 وتم مناقشة الاحتقان الموجود بين ربوع المواطنين وضعف المنظومة الصحية في الوقت الحالي.



وأهاب بيان الإرهابية، بالتنبيه على اتخاذ اللازم نحو متابعة الموقف ميدانيًا بشكل كامل، من خلال أعضاء الجماعة في قرى وحضر مصر، والتنبيه على مسؤولي الاتصالات المتواجدة داخل مصر وخارجها ببذل قصارى الجهد نحو الوصول إلى العنايات المركزة بمستشفيات العزل وتصوير الحالات المتوفية ومن ثم إذاعتها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مما سيكون له بالغ الأثر في خفض مستوى ثقة المواطن في المنظومة الصحية.

