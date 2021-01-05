لجنه المسابقات تصدر قرار بإيقاف لاعب بيراميدز ٨ مباريات





أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عقوبة قاسية للغاية على محمود وادي المهاجم الفلسطيني الدولي، لاعب نادي بيراميدز بإيقافه لمدة ٨ مباريات وعقوبة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





الغريب أن الحكم دون في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب سب اللاعب للحكم بعد طرده للعب العنيف، وهو أمر مستغرب تماما من الحكم.





وبمراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، فإن الحكم محمود ناجي ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.





والغريب أن محمود وادي حتى قبل أن يشهر محمود ناجي البطاقة ويخرجها من جيبه توجه اللاعب مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف.





وفوجئ النادي بالظلم البين الواقع على مهاجمه في تقرير الحكم والذي تسبب في إيقافه ٨ مباريات وعقوبة مالية قاسية قدرها ١٠٠ ألف جنيه رغم أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا بجانب أنه لم يتقاطع مع الحكم بعد القرار نهائيا وخرج مباشرة وبدون اعتراض على الكارت الأحمر، ما يشير لشبهة أن التربص الشديد من الحكم تجاه اللاعب وناديه.



