التعاون ينفي التعاقد مع البرازيلي جوميز

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
نفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي التقرير الصحفية البرتغالية التي ربطته بالحصول على خدمات البرازيلي دينير جوميز لاعب بورتيمونينسي البرتغالي.


وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن إدارة التعاون أكدت أنها لن تفرط في خدمات أي من لاعبي وسط الفريق ساندرو مانويل أو سيدريك أميسي.


في الوقت الذي أوضحت فيه الصحيفة أيضاً أن إدارة نادي التعاون والجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لديهما الثقة الكاملة في مستوى الثنائي ولن يحتاجوا للتعاقد مع جوميز أو غيره من اللاعبين.

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