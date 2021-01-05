عاجل.. وزير الخارجية يوقع على بيان العلا للمصالحة العربية مع قطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة

غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية، عائدًا إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم ٥ يناير الجاري على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

وقالت وزارة الخارجية: يأتي هذا في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

هذا، وتُقدّر مصر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.

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