البورصة المصرية تقر الخميس القادم عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:30 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
قررت البورصة المصرية ،  ان يكون يوم الخميس القادم 7 من يناير 2021 اجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وأوضحت البورصة المصرية في بيان لها ، أنه سوف يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10-1-2021.

وفي سياق متصل ، قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المركزي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021.

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