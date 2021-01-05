الشيخ محمد بن راشد: قمة العلا قمة موحدة للصف مرسخة للأخوة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:34 م
محمد بن راشد
محمد بن راشد
وكالات

قال نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، إن قمة العلا قمة موحدة للصف مرسخة للأخوة.

 

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في كلمته بالقمة الخليجية في العلا، أن المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكًا وتعاونًا خليجيًا حقيقيًا وعمقًا عربيًا مستقرًا.

 

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، الوفود المشاركة في القمة الخليجية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد كلف العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمين عام مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الدعوات إلى قادة دول المجلس لحضور القمة الخليجية الـ41 التي ستعقد في الرياض في 5 يناير المقبل.

 

ومن بين المدعوين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي تواجه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

 

وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، عن "إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية"، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

 

وكانت السعودية وحليفاتها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بـ"تمويل حركات إسلامية متطرفة"، ونفت الدوحة من جانبها هذه التهمة.

 

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة الحالية للقمة الخليجية مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.

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محمد بن راشد قمة العلا القمة الخليجية

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