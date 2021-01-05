عاجل.. راموس يواصل عناد ريال مدريد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إتخذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني موقف صارخ فيما يخص مفاوضات الجديد لقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.


وكانت بعض التقارير الصادرة من إسبانيا زعمت أن راموس قرر مناقشة آخر العروض من الريال خاصةً أنه يرغب في الإنتقال إلى باريس سان جيرمان.


وأوضح برنامج كواترو الإسباني أن راموس إختلف مع الريال على الراتب السنوي بعد أن تم الإتفاق على عقد لمدة عامين لكن النادي الباريسي قرر توفير الراتب السنوي الذي يريده.

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