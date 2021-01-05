رسميا ..مرموش اعارة إلى سانت باولى الالمانى لنهاية الموسم من اجل عيون طوكيو 2020

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
انتقل لاعب نادى فولفسبورج الالمانى المصرى والمهاجم الموهوب عمر مرموش ذو ال21 عاما رسميا الى صفوف نادى سانت باولى الالمانى وذلك على سبيل الاعارة لنهاية الموسم الجارى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

جاء انتقال عمر مرموش الى صفوف سانت باولى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الالمانى من اجل عيون المنتخب الاوليمبى وحرص اللاعب على المشاركة اساسيا فى المباريات لضمان الحفاظ على فرصته فى الانضمام للمنتخب الاوليمبى والمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2020 تحت قيادة المدير الفنى القدير شوقى غريب .

ووافق مرموش على الانضمام الى سانت باولى من اجل الحصول على مزيد من الخبرات لاسيما وان دورى الدرجة الثانية الالمانى من الدوريات القوية وافضل كثيرا بالنسبة للاعب من الجلوس على دكة البدلاء مع فولفسبورج فى الوقت الحالى خاصة وانه لم يشارك الا فى مباراة وحيدة لاعتماد المدرب على لاعبين اكثر خبرة منه وهو ما سيحصل عليه فى سانت باولى من خلال المشاركة اساسيا .

وتلاقت رغبة اللاعب مع نادى سانت باولى حيث يسعى مرموش للمشاركة الاساسية بينما يخطط النادى للاستفادة من مهارة ومجهودات مرموش فى المساهمة لانقاذ الفريق من عثرته الحالية حيث يحتل الترتيب قبل الاخير بجدول الدورى ولم يحقق الا فوز وحيد من 13 مباراة لذا سيكون مرموش بالنسبة للفريق اضافة قوية للغاية وسبق واثبت كفاءة مع فولفسبورج ولكنه مازال بحاجة لمزيد من الخبرات .

ويضع مرموش هدفا اساسيا له فى المرحلة الحالية وهو الانضمام الى صفوف المنتخب الاوليمبى وارتداء قميص مصر فى الاوليمبياد المقبلة لذا تعامل باحترافية مع عرض سانت باولى باعتبار ان المشاركة اساسيا مع فريق درجة ثانية فى المانيا افضل كثيرا بالنسبة له من ان يكون حبيسا لدكة البدلاء مع فولفسبورج الذى يلعب بالدرجة الاولى الالمانى حيث يمكن للمدرب شوقى غريب تقييمه عمليا على ما سيقدمه مع سانت باولى .

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