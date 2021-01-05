"وسط المصالحة الخليجية ".. ارتفاع في أسواق الخليج بإستثناء البحرين .. سوق الإمارات يربح 4.2 مليار درهم

أنهت بورصات الخليج، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين، وذلك بالتزامن مع المصالحة الخليجية مع دولة قطر ، حيث وصل رئيس دولة قطر الي السعودية اليوم لإتمام هذه المصالحة بعد 3 سنوات من المقاطعة ، وأسفرت تلك المصالحة عن ارتفاع جميع الأسواق ماعداً سوق البحرين والذي تراجع وحيداً، وفي ختام التعاملات ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.17% ، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.15% .





وتوالت الإرتفاعات لتلحق بمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي ارتفع بنسبة 0.55% رابحاً 28.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5143.518 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.854 مليار درهم، لتربح الأسواق الإماراتية 4.2 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق مسقط (30)، للجلسة التاسعة على التوالي، بنسبة 0.53% رابحاً 19.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3714.910 نقطة، وزاد مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بنسبة 0.49% رابحاً 27.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5563.11 نقطة، فيما تراجعت بورصة البحرين وحيدة.





بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% رابحاً 14.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8682.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.7% خاسراً 175.27 نقطة ليغلق عند مستوى 24849.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 221 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال.

بورصة دبي





ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 1.15% رابحاً 29.90 نقطة ليغلق عند مستوى 2608.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 330.1 مليون سهم محققة ما قيمته 438.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5048 صفقة لعدد 33 سهماً.





بورصة أبوظبي





ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.55% رابحاً 28.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5143.518 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.854 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 109.5 مليون سهم، بقيمة 468.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 2691 صفقة.

بورصة البحرين





تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.84% خاسراً 27.26 نقطة ليغلق عند مستوى 1456.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 479.3 ألف دينار بحرينى، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 106.55% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.64%، بنك البحرين والكويت بنسبة 3.96%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.25% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.92%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسب انخفاض 4.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.59%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.43% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 5.49%، فيما صعدت أسهم مصرف السلام-البحرين، مجموعة جي إف إتش المالية، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.35%، 0.61%، 0.13%، على التوالي.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% رابحاً 27.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5563.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.69% رابحاً 41.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6073.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسراً 3.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4557.53 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.18% رابحاً 8.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 261 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.24%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.65%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.59%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي التأمين والصناعة بنسبة 0.08%، 0.01%، على التوالي.



