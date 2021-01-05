محمد سليمان يرد على تريند "هاني": "احنا بنتفرج على الأفلام والمسلسلات علشان نقلد ولا عشان نفهم!"

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
رد الفنان محمد سليمان على تريند "هاني"الذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي وأصبح المشهد حديث السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار فيديو لأروي جودة وإياد نصار من مسلسل "هذا المساء" مما أثار الجدل بين الجمهور.


ونشر محمد سليمان صورة تجمعه بالفنانة أروي جودة من إحدى المشاهد بالمسلسل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، وكتب : ياتري المسلسل اول مرة يتذاع ولا اول مرة يتشاف؟ ويا تري احنا بنتفرج علي الافلام والمسلسلات العربي والامريكاني ومن كل بلاد العالم علشان نقلد اللي بنشوفة ولا علشان نفهم الحياة ونشوف الامور من زوايا وجوانب مختلفة تسمح لنا و تساعدنا علي اختيار الافضل لنا بناء على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا ؟؟؟ لازم يكون عندنا وعي واحنا بنتفرج علي الافلام والدراما علشان التقليد الاعمي بدون تفكير هو كارثة محققة.


يشار أن مسلسل "هذا المساء" تصدر التريند، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو لأروى جودة والفنان إياد نصار من المسلسل آثار جدل الجمهور وذلك عقب عرضه بثلاث سنوات.


وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كوميكات سخرية لمشهد أروى جودة مع صديقها هاني وإياد نصار داخل منزلها في مسلسل "هذا المساء".


مسلسل "هذا المساء" بطولة إياد نصار، وأروي جودة، محمد فراج، دينا، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، حنان مطاوع، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.

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