Manpower الان رابط موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة القوي العاملة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:18 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

Manpower الان رابط موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة القوي العاملة

يبحث كثير من المواطنين المتقدمين على منحة العمالة الغير منتظمة عن موعد صرف الدفعة الخامسة والتي من المقرر صرفها على ثلاثة أشهر وهم شهر يناير الجاري وفبراير ومارس، حيث أنه قام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأمر وزير القوى العاملة أن يتم الاستمرار في صرف منحة العمالة الغير منتظمة لجميع المتضررين من أزمة انتشار فيروس كورونا، وفي مقال اليوم متابعينا سوف نقدم لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة لشهر يناير الجاري.

منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021
أعلنت وزارة القوى العاملة انة سوف يتم صرف المبلغ المالي المستحق والمقدر ب500 جنيها لشهر يناير الجاري في أول أيام شهر يناير، حيث تقوم الوزارة الآن بفرز طلبات التقديم ومراجعة تحديث بيانات المواطنين الحاصلين على الدفعات السابقة، كما أكدت وزارة القوى العاملة أنه سوف يتم إرسال رسالة نصية إلى المستحقين، حيث تحتوي الرسالة. على موعد ومكان صرف المنحة.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021
شهدت محركات البحث نسبة بحث مرتفعة عن الرابط والخطوات التي يجب إتباعها ويتم الاستعلام عن استحقاق وموعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة لشهر يناير الجاري، لذلك نقدم لكم متابعينا الآن خطوات الاستعلام بسهولة عن استحقاق المنحة.

- يتم الدخول الى وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- ثم يجب إختيار منحة العمالة الغير منتظمة.
- بعد ذلك يتم كتابة الرقم القومى الخاص بالمستعلم.
- وأخيراً يتم النقر على استعلام.

Manpower الان رابط موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة القوي العاملة

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