مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.17% في الختام بعد المصالحة الخليجية مع قطر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:11 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع وذلك بالتزامن مع وصول الوفد القطرى برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية والتي تعقد اليوم

وبختانم الجلسة ، ارتفع المؤشر الرئسي بنسبة 0.17% رابحاً 14.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8682.11 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.7% خاسراً 175.27 نقطة ليغلق عند مستوى 24849.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 221 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال. 
 
صعدت 10 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.75%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.44%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.32%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.60%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.44%.
 
وقفز 59 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الصمعاني" بنسبة 9.98%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 6.98%، ثم سهم "العمران" بنسبة 3.47%، فيما تراجع 125 سهماً على رأسها سهم "مجموعة الحكير" بنسبة 4.44%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 3.12%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 3.04%، فيما تصدر سهم "وفرة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 499.5 مليون ريال سعودي.
 

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