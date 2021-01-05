بعد الهضبة.. أمير محروس يواصل نجاحاته مع الكينج محمد منير





نشر محروس، منذ ساعات قليلة فيديو يجمعه بالكينج أثناء تواجدهما في الاستديو لتحضير أغنية "على فينك يا حبيبي" والمفترض طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة.





وكتب أمير محروس، عبر حسابه بموقع انستجرام:" إهداء من الكينج محمد منير لـجمهوره العظيم وأغنية جديدة 2021 فينك يا حبيبي خلال ساعات توزيع موسيقي أمير محروس".





جدير بالذكر أن أمير، قام بعمل الميكس والماستر لجميع أغاني ألبومه الهضبة عمرو دياب، الجديد"يا انا يا لأ" والذي حقق نجاحًا كبيرًا.





يواصل الموزع الموسيقي ومهندس الصوت أمير محروس، نجاحاته الساحقة التي لاتُعد ولاتُحصى، وذلك بعمله مع الكينج محمد منير في ألبومه الجديد.