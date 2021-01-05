تأكد غياب نيمار عن موقعة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء خروج البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سانت إيتيان يوم غداً لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي.









وستكون مباراة يوم غداً هي المباراة الأولى للأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني الجديد للفريق الباريسي والذي تم تعيينه خلفاً للألماني توماس توخيل.









وقالت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن نيمار تغيب عن مران فريقه يوم أمس ما يعني إستبعاده من قائمة الفريق لمواجهة سانت إيتيان.



