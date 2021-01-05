



استعلم الان.. خطوات الدفع الالكتروني لفاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات "وي"





فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021 | تزايدت حركة مؤشرات البحث قي قبل الساعات الاخيره من قبل المستفيدين من خدمة التليفون الارضي والي لا يودون ان يتم انقطاع الخدمة عليهم لاي سبب من الاسباب حيث يتم الاستعلام عنها حاليا عبر الرابط الرسمي لشركة المصرية للاتصالات ،الجدير بالذكر انه تم جعل جميع الخدمات الكترونيه خوفا علي المواطنين من التكدس عليها وهذا العامل الاول في نقل الوباء بين الناس .





فاتورة التليفون الارضي شهر يناير 2021

ننشر لكم جميع التفاصيل التي تريدون معرفتها من اجل ان تتعرفون علي فاتورة التليفون الارضي و\لك عن شهر يناير حيث يتم تقسيم الدفع علي ثلاثة اشهر ويتم اعطاء العميل شهر ايضا كفترة سماح يتم قلب الهاتف فيهم استقبال وليس اتصال ، الجدير بالذكر ان معدلات البحث قد تزايدت بشكل مكثف عن البحث عن قيمة الفاتورة لهذا الشهر ليقومون بتسديدها في الموعد المحدد لها حتي لا يتم قطع الخدمة عليها ونحن بدورنا سنقوم بشر لكم اهم الخطوات المتبعه للاستعلام عبر الموقع عن الفاتورة واختيار طريقة للدفع مناسبة للعميل





الاستعلام الكترونيا عن فاتورة الارضي 2021

من خلال السطور التالية سنقدم لكم الخطوات المتبعة من أجل لاستعلام الالكتروني على فاتورة التليفون الارضي 2021 وذلك من خلال النقاط التالية:





- تسجيل الدخول عبر موقع شركة المصرية للاتصالات.

- ادخال كود المحافظة ورقم الهاتف الارضي.

- الضغط علي زر استعلام والانتظار الي ان تظهر الفاتورة تفصيليا.

- اختيار طريقة الدفع المناسبة .



