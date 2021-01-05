محمد الحسيني يقدم أولى حلقات برنامج بطل نصف وزنة تحدي (فيديو)

عرض السباح محمد الحسيني، من أصحاب متلازمة داون وصاحب تجربة عبور بحر المانش في عام 2017، أولى حلقات برنامج بطل نصف وزنة تحدى، برعاية وزاره الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في إطار دمج أصحاب القدرات الخاصة في العمل.





وسرد محمد الحسيني قصة عالم الفيزياء البريطاني أستيفين هوكينج مع السباح، وقال إن الإعاقة في الفكر ليس في الجسد، في مشاهير كتير من ذوي الهمم قدروا يطبقوا المقولة على أرض الواقع، من خلال جهدهم والتحدى والصبر والمثابرة.. وقدروا يصنعوا من الاعاقة نافذة أمل نحو المستقبل.





يذكر أن محمد الحسيني تم تعيينه مذيعأ لوزارة الشباب والرياضة بجميع المؤتمرات وحفلات القدرات الخاصة بقرار من الدكتور أشرف صبحي.



