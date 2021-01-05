ألبوم عمرو دياب "يا أنا يا لأ" يتصدر مبيعات أي تيونز في الوطن العربي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
نور طلعت
فور طرحه على المتجر الإلكتروني العالمي "أي تيونز" تصدر ألبوم "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب قائمة الأعلى مبيعا بالوطن العربي.


وتصدر الألبوم مبيعات المتجر الإلكتروني في السعودية والإمارات والاردن وقطر.


وكان النجم عمرو دياب قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد يا أنا يا لأ عبر التطبيقات الاليكترونية المختلفة وعبر خدمة فودافون ميوزيك.


ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام زكي - توزيع: رامي سمير).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).

7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).

11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).

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