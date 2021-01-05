طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه "السادة الكرام".. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
طرح النجم طارق الشيخ أحدث أغانيه والتي تحمل إسم "السادة الكرام" من الحانه وكلمات سامح الكومى وتوزيع محمد جابر، وحققت نسب مشاهدة عالية، وتعد من أغانى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة .



وأكد النجم طارق الشيخ أنه كان من المقرر طرح ألبومه الجديد من سنة، ولكن انتشار فيروس كورونا تسبب فى تأجيله، قائلا:" عمرى ما اتصلت بشركة إنتاج وسألتها على ميعاد طرحه وأتمنى خروجه إلى النور خلال الأيام المقبلة، ويحمل عدد من المفاجآت، ويضم عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ويضم الألبوم 8 أغانى متنوعة .

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