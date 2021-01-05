اللجنة الشعبية بقرية دجوى توفر الأكسجين مجانا لمرضى كورونا

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أعلنت اللجنة الشعبية لإدارة الأزمات بقرية دجوى مركز بنها، اليوم الثلاثاء، استكمال حملتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم توفير احتياجات المرضى، وجمع التبرعات لشراء وتوفير أنابيب الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي، للمرضى بالقرية، من خلال متخصصين، لعمل الجلسات وسحب عينات التحاليل بالمنازل وخاصة الغير القادرين بالمجان، وتوفير جلسات الأكسجين لهم بالمجان.



يشارك في اللجنة الدكتور محمد عزت الرقاوي، والدكتور محمود رجب، ومحمد عبده الرحا مساعد صيدلي وأم يوسف الهنداوي ممرضة.



أوضح السيد بحيري رئيس اللجنة، أن المبادرة نجحت في مواجهة الفيروس حتى الأن من خلال التعقيم والتطهير بالقرية، وتوفير الأدوية والمستلزمات لحالات الإصابة، ونقل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج بمشاركة شباب القرية.



أضاف محمد عزت المنسق العام للجنه وصاحب فكرة المبادرة، أن المبادرة تنقسم إلى 4 لجان فرعية، هي اللجنة الطبية ولجنة الموارد والدعم ولجنة التوعية والإعلام ولجنة الإتصال، حيث جرى تخصيص أرقام المحمول 01032032821 و01220993884 و01156993169 و01006201756 للتواصل مع الحالات ومع اللجنة مباشرة لتوفير الدعم اللازم.