اللجنة الشعبية بقرية دجوى توفر الأكسجين مجانا لمرضى كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت اللجنة الشعبية لإدارة الأزمات بقرية دجوى مركز بنها، اليوم الثلاثاء، استكمال حملتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم توفير احتياجات المرضى، وجمع التبرعات لشراء وتوفير أنابيب الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي، للمرضى بالقرية، من خلال متخصصين، لعمل الجلسات وسحب عينات التحاليل بالمنازل وخاصة الغير القادرين بالمجان، وتوفير جلسات الأكسجين لهم بالمجان.

يشارك في اللجنة الدكتور محمد عزت الرقاوي، والدكتور محمود رجب، ومحمد عبده الرحا مساعد صيدلي وأم يوسف الهنداوي ممرضة.

أوضح السيد بحيري رئيس اللجنة، أن المبادرة نجحت في مواجهة الفيروس حتى الأن من خلال التعقيم والتطهير بالقرية، وتوفير الأدوية والمستلزمات لحالات الإصابة، ونقل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج بمشاركة شباب القرية.

أضاف محمد عزت المنسق العام للجنه وصاحب فكرة المبادرة، أن المبادرة تنقسم إلى 4 لجان فرعية، هي اللجنة الطبية ولجنة الموارد والدعم ولجنة التوعية والإعلام ولجنة الإتصال، حيث جرى تخصيص أرقام المحمول 01032032821 و01220993884 و01156993169 و01006201756 للتواصل مع الحالات ومع اللجنة مباشرة لتوفير الدعم اللازم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يحسم أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. البنك المركزي يحدد مواعيد إجازة البنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

منذ أقل من ساعة

قادة وفود دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ ساعة و 22 دقيقة

خطوة مفاجئة من الزمالك للإبقاء على نجمه

منذ أقل من ساعتين

رسمياً .. سعيد أبو سعيدة يعود لقيادة غزل شبين بالقسم الثالث

منذ 42 دقيقة

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

خزينة الأهلي تنتعش بـ 65 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ أقل من ساعتين

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن رئيس الأهلي الأسبق

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مواجهات صعبة لأندية المنوفية في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الجمعة.. انطلاق قافلة طبية للكشف المبكر على مرض روماتيزم القلب في ساحل دجوي ببنها

ننشر خريطة انطلاق القوافل الطبية والعلاجية بقري القليوبية

2.5 مليون جنيه رصيد صندوق دعم الدواء بالبحيرة (صور)

"عنيك في عنينا" قافلة طبية للكشف عن أمراض الرمد بالمجان في الدقهلية والأقصر

قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون وإجراء 70 عملية جراحية بالمجان بالدقهلية والأقصر

محافظ الفيوم يتابع إجراءات التصدي لفيروس كورونا (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

02:00 م

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

12:23 م

خزينة الأهلي تنتعش بـ 65 مليون جنيه

02:32 م

باتشيكو يحسم أسماء الراحلين عن الزمالك

02:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى