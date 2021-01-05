لقطة رومانسية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار مع زوجها

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تحرص الفنانة دنيا سمير غانم التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


ونشرت دنيا صورة تجمعها بزوجها الإعلامي رامي راضوان ، وظهر الثنائي بالصورة بلقطة رومانسية وهو يحتضنها ، ولاقت الصورة إعجاب وتفاعل الكثير من محبيها.


يشار أن دنيا تشارك حالياً في فيلم "تسليم اهالى" وتدورأحداثه حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، مسلسل بدل الخدوتة تلاته، الذي تم عرضها في دراما رمضان 2019، ولاقت نجاح كبير.

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