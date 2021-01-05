الأمن العام يكشف ملابسات إختطاف سيدة ونجلتها بالدقهلية

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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف ربة منزل ونجلتها وتبين بأنها وراء ارتكاب الواقعة لمساومة زوجها وسداد ديونها .





تلقى مركز طلخا بأمن الدقهلية بلاغا من موظف 52سنة ومقيم دائرة المركز بغياب زوجته ربة منزل 40 سنة عن مسكنهما وبرفقتها كريمتهما 4 سنوات وتلقيه رسالة منها علي تطبيق الواتس أب تتضمن استقلالها توك توك رفقة سيدتان ورجل وقيامهم بإصطحابها كرهًا عنها لأحد المخازن لا تعرف مكانه وإغلاق هاتفها المحمول عقب ذلك.





تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجد المتغيبة وكريمتها طرف إحدي صديقاتها بمدينة طلخا عللت سبب غيابها لسابقة تحصلها من احدي جيرانها على مبلغ مالي على سبيل الاستدانه ومن أخري علي مبلغ مالي بزعم توظيفها دون علم زوجها إلا أنها لم تستطع أن تفي بسداد تلك المبالغ فاختلقت الواقعة لإيهام زوجها بكونها مختطفة لمساومته من خلال احد الأشخاص على مبلغ مالي لتتمكن من سداد ديونها .







وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.