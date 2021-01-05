موعد مباراة تشيلسي المقبلة

يواجه فريق تشيلسي، منافسه موركامب، يوم الأحد 10 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.





وستقام المباراة بين تشيلسي وموركامب في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وخسر فريق تشيلسي مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز.



