عيد ميلاد سعيد أخي الصغير.. هاجر الشرنوبي تهنئ محمد الشرنوبي بعيد ميلاده

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على تهنئة صديقها الفنان محمد الشرنوبي بمناسبة عيد ميلاده.


ونشر هاجر صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: عيد ميلاد سعيد أخي الصغير.


وفي سياق منفصل تعد آخر أعمال هاجر الشرنوبي مسلسل" طلقتك نفسي" وهو بطولة كارولين عزمي، أحمد عصام، نانسي صلاح، هاجر أحمد، هايدي موسى، محمد مهران، نجوى فؤاد، وبعض ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، نهال عنبر، عايدة رياض، وغيرهم من الفنانين.


وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، عن الأحداث التي تمر بها الأسرة في الحياة الزوجية، وتنوع المواقف خلال 15 حكاية، كل حكاية مكونة من 3 حلقات فقط، ويعد هذا المسلسل الإسناد البطولي الأول للفنان أحمد عصام.

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