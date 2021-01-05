غلق 5 محال تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية بالفيوم

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خلال جولة ميدانية ليلية..

محافظ الفيوم يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية



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محافظ الفيوم يوجه بمتابعة ابن مصاب لسيدة مُسنة لإجراء الفحص الطبي اللازم له



محافظ الفيوم يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمختلف المراكز والقرى





تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ـ الليلة الماضية ـ عددًا من الشوارع والميادين لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن التأكد من التزام المواطنين بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت شارعي السنترال ومصطفى باشا، وميداني الحواتم والشيخ حسن، ومناطق السلخانه، ومنشية البكرى، ومنطقة المشتل، والبارودية، وكيمان فارس، وحى الجامعة، وكوبري مرزبان، والشيخ سالم، والفوال، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بتشميع وغلق مطعمين بميدان الشيخ حسن، ومقهى بمنطقة الفوال، و"كافية" بحى الجامعة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية، فضلًا عن غلق"سايبر نت" امام موقف بنى سويف، يعمل بدون الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، ويوجد به عدد كبير من الشباب بداخله، ما يُهدد بانتشار العدوى ويجعلهم عُرضة للإصابة.



وجه محافظ الفيوم بعمل كمين أمنى بميدان الشيخ حسن، لمتابعة المركبات وسيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مشددًا على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين، وتطبيق غرامة فورية "50 جنيها " حيال عدم الالتزام بارتداء الكمامات.



كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين وناشدهم بضرورة الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التى تؤكد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم وذويهم، مؤكدًا على أن النجاح فى مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع، والإلتزام بالإجراءات الوقائية فى كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص.



كما وجه محافظ الفيوم، بالإنتقال الى منزل سيدة مُسنة، بمنطقة منشاة البكرى ـ بعد أن استوقفته خلال جولته بمدينة الفيوم ـ مطالبة بمتابعة حالة ابنها المصاب ـ بحادث سير أدى لبتر قدمه ـ ووجه المحافظ بارسال لجنة من المحافظة للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به، وطلبت توفير علاج لابنها، وتوفير فرصة عمل تتناسب وظروفه الخاصة.



ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع تراكمات القمامة، والإشغالات، من مخرج طريق السلخانة، وبجوار المقابر بمنطقة المشتل ومنطقة البارودية، ورفع القمامة المتراكمة أولًا بأول ونقلها إلى المقلب العمومى، لتوفير بيئة نظيفة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة الفيومة، فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

