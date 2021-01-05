خزينة الأهلي تنتعش بـ 65 مليون جنيه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:32 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بتحويل مبلغ 2 مليون ونصف المليون دولار مكافئة الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم الى خزينة النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في مباراة النهائي بهدفين لهدف ليحقق اللقب التاسع له بدوري الأبطال ويصعد لبطولة كأس العالم للأندية.

 ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر خلال الفترة من 1 فبراير حتى 11 من نفس الشهر.

وانتعشت خزينة النادي الأهلي بما يقارب ال65 مليون جنيه بعد وصول مكافأة دوري الأبطال فيما ضمن الأهلي مليون دولار أخرى مكافأة المركز السادس ببطولة كأس العالم للأندية حال عدم فوزه باي مباراة بالبطولة وكذلك 200 الف دولار مكافأة السوبر الأفريقي الذي من المقرر أن يخوضه الفريق منتصف فبراير المقبل أمام نهضه بركان المغربي.

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