تعرف على قرعة أندية الدقهلية بالتمهيدى الأول لكأس مصر

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أجريت قبل قليل قرعة كأس مصر لكرة القدم بالموسم الكروى الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

وسحبت القرعة بمقر الإتحاد المصرى لكرة القدم وأسفرت عن مواجهات قوية بالدور التمهيدى الأول لكأس مصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهات ساخنة لأندية الدقهلية والتى جاءت على النحو التالى :

منية سمنود - مياه الدقهلية

عمال المنصورة - سيدى غازى

شبان بدواى - السنبلاوين

إتحاد المنزلة - نبروه

الحامول - الأمير

كهرباء طلخا - شربين

شيكو - ميجاسبورت