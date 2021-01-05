محافظ قنا: قريبًا طرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام في منطقة هوّ الصناعية بمدينة نجع حمادي خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الإنشائية بالمجمع بحضور حازم عمر نائب المحافظ وكل من سحر صدقي ورحاب الغول عضوا مجلس النواب وأسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

أوضح الداودي، أن المجمع هو احد ١٣ مجمع صناعي وجه بإنشائهما السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ١٢ محافظة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة وهو اكبر المجمعات الـ ١٣ حيث يقع على مساحة ٣٠٠ الف متر ويضم ٢٨ هنجر تضم بدورها ٤٢٠ وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين ١٤٤ و٤٥٠ م٢ وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال به ٥٠% بتكلفة مالية تتخطى ٧٠٠ مليون جنيه ويوفر حوالي ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي ١٠ ألف فرصة أخرى غير مباشرة مضيفا ان المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية كما انه يضم عدد من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هي مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.





وأضاف الداودى ان فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب تهدف الى توفير الجهد والعناء في الحصول على أرض وبذل مجهود في بنائها وتجهيزها بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه.





وأكد محافظ قنا ان مجمع الصناعات الجديد يدعو الى الفخر ويعد نقلة صناعية للمحافظة بما يحتويه من صناعات متوافقة بيئيا مع الاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويتمتع بكافة اليسيرات والخدمات المتكاملة من بنية تحتية وشبكات حماية مدنية وطرق وانارة ومرافق ومعارض تسويق للمنتجات فهو نموذج مشرف لتوفير كافة مقومات الاستثمار الناجح لرواد الاعمال وهو ما يجعله اضافة حقيقية للاستثمار داخل المحافظة.

