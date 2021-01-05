المقاولون العرب يختتم تدريباته قبل مواجهة النجم الساحلي

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 
يختتم فريق الكرة الاول بنادى المقاولون العرب تدريباته في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء النجم الساحلي المقرر له غدا الأربعاء في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والذي سيقام على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية ويؤدي المقاولون مرانه الاخير اليوم على ملعب المباراة.



ويقود رامى عادل وأحمد زهران ورامى ربيع ومعهم محمد فتحي مدرب الحراس التدريب الاخير اليوم وكذلك لقاء الغد في ظل غياب  عماد النحاس المدير الفني وعلاء عبدالغنى المدرب العام بسبب ايجابية مسحة كورونا .
ويذاع اللقاء عبر قناة اون تايم سبورت.
 
وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة على الإجتماع مع اللاعبين طالبهم خلال الإجتماع التركيز والوضع في الاعتبار ان مواجهة الغد ليست سهلة وتحتاج لرجال وانتم قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية وعبور موقعة النجم الساحلي واهداء الفوز للنحاس وعلاء عبدالغنى الذين حرموا من السفر بسبب تعرضهم للاصابة بفيروس كورونا.
 
وكان الجهاز الفني عقد محاضرة بالفيديو للاعبين في ظل تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر اتصال بالفيديو تم فيها شرح الطريقة ومهام اللاعبين ويحتاج الذئاب للتعادل الإيجابي باى نتيجة او الفوز لعبور موقعة النجم الساحلي

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