حمو بيكا يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "أنا بسرح في عنيكي الجوز"





يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.





والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

شوق مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا لعمل غنائي جديد بعنوان "انا بسرح في عنيكي الجوز".ونشر بيكا صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:"انتطروا أقوى أغنية في مصر ، أغنية أنا بسرح في عينيكي الجوز حمو بيكا ، أحمد عامر ، مودي أمين ، توزيع زيزو المايسترو".