باتشيكو يحسم أسماء الراحلين عن الزمالك

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:06 م
جايمي باتشيكو
جايمي باتشيكو
محمد زكي
اتفق البرتغالي جايمي بباتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك مع أشرف قاسم المشرف علي الكرة، على عقد جلسة عقب انتهاء مران الفريق اليوم لمناقشة أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما تشهد الجلسة الحديث عن بعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف الفريق والمراكز التي يطلبها باتشيكو لبدء التفاوض مع ناديهم بشكل رسمي.

ومن المنتظر، أن يناقش باتشيكو وأشرف قاس ملف ملف رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق في يناير الحالي، والعروض المقدمه له وإمكانيه تعويضه ببديل مناسب من عدمه، أو البقاء على اللاعب والاستمرار بصفوف الزمالك.

 ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم 9 من شهر يناير المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

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