عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اللاعب الذي سيكون بديلاً لمصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء في حالة إصراره على الرحيل والإحتراف.


وعلم " الفجر الرياضي " أن مسئولي القلعة البيضاء إقترحوا إسم أحد المهاجمين على أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالفريق تمهيداً للتعاقد معه.


حيث كان الإقتراح متمثل في باسم مرسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومهاجم الإنتاج الحربي الحالي حيث تم الإعتبار أن مرسي قادر على تعويض رحيل مصطفى محمد في يناير.

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