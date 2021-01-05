الهلال يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة التعاون

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إستعاد خدمات الثنائي علي البليهي وعبدالله المعيوف بعد الإصابة التي كانت قد لحقت بهما.


وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن المعيوف والبليهي قاما بالجري حول الملعب الأمر الذي يمهد عودتهما القريبة الى التدريبات الجماعية.


وتابعت الصحيفة أنه بعد عودة الثنائي للتدريبات تأكد غياب جانج هيون بات والذي لم تتضح معالم قدرته على المشاركة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

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