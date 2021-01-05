2.5مليارجنيه لتطوير شبكة توزيع الكهرباء بنطاق محافظة البحيرة خلال 6 سنوات

ستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والتى يضم موقعها الجغرافي العديد من مشروعات إستصلاح الأراضي ووجود عدد غير قليل من المواقع الصناعية , وتقدم الشركة خدماتها على شبكة توزيع من أكبر الشبكات الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث تمتد بإتساع محافظة البحيرة وكذلك محافظة مطروح وعلى طول الساحل الشمالي من الكيلو 66 حتى السلوم وحتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية ، وجزء من محافظة الإسكندرية (قرى حى العامرية)

ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى ( 2,5 مليون ) مشترك منهم عدد( 800 ألف ) مشترك بعدادات مسبوقة الدفع وذلك على الجهدين المتوسط والمنخفض موزعين على الاغراض( الصناعية - الزراعية - المرافق - منزلية - تجارية - أغراض أخرى) تم تنفيذ لعمليات الاحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الجهد المتوسط والمنخفض بجميع القرى والمدن الواقعة نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء( محافظة البحيرة & محافظة مطروح & مدينة السادات ومركز الخطاطبة بمحافظة المنوفية & قرى حى العامرية بمحافظة الاسكندرية) وبلغ قيمة المنصرف على الخطة الاستثمارية خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 مبلغ قدره حوالى ( 2,5 مليارجنيه) حيث بلغ إجمالى مكونات الشبكة بنطاق عمل الشركة :

§ بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (312) لوحة.

§ بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (16408) كم.

§ بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (8384) كم.

§ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (21441) كم .

§ كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (3283) كم.

§ وبلغ إجمالي عدد المحولات (27896) محول بإجمالي قدرة (7131) م.ف.أ.

وتقدم الشركة خدماتها على مستوى 6 قطاعات توزيع وهم:

1- قطاع توزيع شمال البحيرة

2- قطاع توزيع وسط البحيرة

3- قطاع توزيع جنوب البحيرة والسادات

4- قطاع توزيع شمال النوبارية

5- قطاع توزيع مطروح

6- قطاع توزيع الساحل الشمالى

وحول مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بلغت الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع بنطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء, والذى يتم تمويله من الخزانة العامة للدولة والمنوط بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء تنفيذه تكلفة قدرها ( 240 مليون جنيه) حيث بلغ إجمالى عدد القرى المستفيدة والصادر لها أوامر تنفيذية خلال الثلات سنوات من هذا المشروع ( 250 قرية) نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجاً ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلي المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وجه السيد الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بقيام شركات توزيع الكهرباء بإتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفه .

قامت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء بعدد 13 قرية بتكلفة إجمالية قدرها 58 مليون جنيه ضمن قرى المرحلة الاولى من مشروع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لكل مصرى – لكل مصرية على المحو المبين:-

· تم الإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (8) قرى بنطاق محافظة البحيرة وهى (الخرطوم – المهدية – الياسينية - زاوية صقر - الرابعة بذور - أحمد بدوى - على مبارك - عبد الحليم محمود)

· كما تم الإنتهاء من تطوير شبكة الكهرباء بعدد (4) قرى بنطاق محافظة مطروح وهى (سيدى شبيب - زاوية العوامة - بهى الدين - سيدنا هود ) وجارى العمل على قدم وساق للإنتهاء من تطوير قرية أبو مزهود

وفى مجال الطاقة المتجددة تم إستلام وتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 10م.وات بتكلفة إجمالية 24.4 مليون دولار.

وتم ربط 48 محطة شمسية بإجمالي قدرة 3723.625 ك.وات من بينهم 11 محطة ملك للشركة بقدرة 262.265 ك.وات ، و37 محط ملك للغير بقدرة 3461.36 ك.وات

تم تركيب عدد 11 محطة أعلى مبانى الشركة بإجمالى تكلفة قدرها 3,5 مليون جنيه كالتالى من بينهم عدد (6) محطات تنفيذ شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء منذ حصولها علي شهادة التأهيل.

وفى مجـال ترشـيد الطـاقة تم بيع عدد 1,5 مليون لمبة LED بقدرات (4 & 6& 9) وات بمنافذ قطاعات الشركة للمشتركين ترشيدا لاستهلاك الطاقة.

- تم استبدال جميع اللمبات بالمبانى الادارية بالشركة بلمبات Led قدرات مختلفة .

- تم تجهيز معمل إختبارات مركزي بديوان عام شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والذي تم توريده كمنحة من الشركة العربية للصناعات المتكاملة لإجراء الاختبارات الكهربية والضوئية بلمبات LED واللمبات الصوديوم وجميع مهمات الانارة الموردة للشركة والمحافظات الواقعة فى نطاق الشركة

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل ، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .