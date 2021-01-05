تعرف على مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر

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أقيمت قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول، لبطولة كأس مصر، للموسم الحالي 2020/2021 بمشاركة أندية القسمين الرابع والثالث.وشهدت القرعة مواجهات قوية ومرتقبة في بداية المشوار حيث يلتقي كلاً من :