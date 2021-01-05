تعرف على مباريات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي ولؤي ماجد
أقيمت قرعة مباريات الدور التمهيدي الأول، لبطولة كأس مصر، للموسم الحالي 2020/2021 بمشاركة أندية القسمين الرابع والثالث.

وشهدت القرعة مواجهات قوية ومرتقبة في بداية المشوار حيث يلتقي كلاً من :

بهتيم - الصيد
طوخ - جينيس
مصر للتأمين - الأميرية
شباب البساتين - المرج
المعادي - ألماظة
العياط - بنها
توشكي - هليوبوليس
أكتوبر - إسكو
الغابة - الإتصالات
التربية والتعليم - مستقبل وطن
حلوان العام - العبور
القومي - الصف
اتحاد الشرطة - الشمس
حدائق الأهرام - البلاستيك
صول - جولدي
المحاميين - جولدن الاسمرات
 منوف مع بسيون
غزل شبين مع مركز شباب تلا
 ميت خلف مع سبورتنج كاسل
أشمون مع سمنود
عرب الرمل مع صيد المحلة
عمال المنصورة مع سيدي غازي
بدواي مع السنبلاوين
المنزلة مع نبروة
الحنفي مع بلطيم
سيدي سالم مع بلقاس
شيكو مع ميجا
المجد مع بدر
كوم حماده مع الجمارك
دلفى مع مياة البحيرة
الحامول مع الامير
كهرباء طلخا مع شربين
بترول اسكندرية مع بروكسي
اصحاب الجياد مع طلائع الاسطول
هلال الضبعة مع الحرية
مطروح مع المصري
كهرباء الاسماعيلية مع جنوب سيناء
دمياط مع ابو كبير
بورفؤاد مع الشهداء
رأس البر مع الرباط
غزل دمياط مع الشرقية
النصر بالعريش مع نجمة سيناء
التعدين مع المدينة المنورة
الزهراء مع شبان إسنا
المراغة مع عاملين غارب
راس غارب مع قفط
شبان المراغة مع اهلي المنشأة
ابو تيج مع البداري
شبان اسيوط مع القوصية
ملوي مع مغاغة
توت عنخ امون مع مطرطارس
ناصر ملوي مع بني مزار
الواسطى مع سنورس
ابو كساة مع لافيينا

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