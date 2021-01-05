أول تعليق للاتحاد الأوروبي على استئناف إيران تخصيب اليورانيوم

أعربت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، وتعتبر الخطورة خرقًا للاتفاق النووي.

وقد أكد مسؤول إيراني، أن بلاده بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة منذ مساء الاثنين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفادت القناة، أمس الاثنين، نقلًا عن وكالة مهر، بأن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.