ميلان يتأهب لمواصلة صدارة الكالتشيو أمام السيدة العجوز

يلتقي اي سي ميلان مع نظيره يوفنتوس في المواجهة التي ستجمعهما مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.





وبعد 15 جولة أجريت حتى الآن في المسابقة هذا الموسم، يعد ميلان الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة حتى الآن، ويحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يحتل يوفنتوس المركز الخامس بفارق عشر نقاط خلف ميلان، وتتبقى ليوفنتوس مباراة مؤجلة أمام نابولي صاحب المركز الرابع.





واستعرض ميلان صلابته بالفوز على بينفينتو في عقر داره 2-0 الأحد في أولى مبارياته بالعام الجديد، حيث حقق هذا الفوز رغم طرد ساندرو تونالي من صفوف الفريق في الدقيقة 33 من المباراة وكذلك رغم استمرار غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.





ومن غير المرجح أن يتعافى إبراهيموفيتش في الوقت المناسب للمشاركة في مباراة الغد، لكن ينتظر عودة المدافع ثيو هيرنانديز من الإيقاف.





وقال المدير الفني لميلان ستيفانو بيولي: "لا نشعر بالضغوط إزاء نتائج الفرق الأخرى، ونعوض حالات الغياب من خلال اللعب الجماعي. سنركز على أداءنا أيضا في مواجهة يوفنتوس".





وأضاف: "نحقق الفوز لأننا نتمتع بالكفاءة، ولكن أيضا من خلال الجهد الإضافي. وإذا واصلنا جميعا تقديم هذه الجهود، يمكن أن نتطلع إلى تحقيق أهداف طموحة".





وكثيراً ما كررد بيولي التأكيد على أن يوفنتوس لا يزال المرشح للتتويج بلقب الدوري ليكون العاشر له على التوالي، لكن نظرته قد تتغير إذا نجح في قيادة فريقه للفوز في مباراة الغد وهو ما سيوسع الفارق إلى 13 نقطة.





وحقق يوفنتوس سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة وستة تعادلات في الدوري تحت قيادة أندريا بيرلو الذي بدأ مسيرته التدريبية في أغسطس الماضي.





وكان صانع الألعاب السابق بيرلو قد توج بلقب دوري الأبطال مرتين مع ميلان الذي قضى ضمن صفوفه عشرة أعوام انتهت بالتتويج بالدوري في 2011، وانتقل بعدها إلى يوفنتوس وساعد الفريق في التتويج بأول أربعة ألقاب من الألقاب التسعة المتتالية للفريق في الدوري.





وعزز يوفنتوس معنوياته بالفوز على أودينيزي 4-1 الأحد، لينفض غبار أول هزيمة له في الموسم حيث خسر أمام فيورنتينا 0-3 في آخر مباراة له في عام 2020.





وكان النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو قد سجل ثنائية للفريق في شباك أودينيزي ليرفع رصيده إلى 14 هدفاً، لكن فريق السيدة العجوز لم يقدم بعد المستويات المقنعة أمام الفرق المتواضعة.





وقال بيرلو: "لم يظهر يوفنتوس بأفضل مستوياته. كنا عائدين من هزيمة سيئة أمام فيورنتينا. علينا التحلي بالثقة والإصرار دائما على الفوز".





ويشكل الاسبوعان المقبلان مرحلة حاسمة ليوفنتوس، الذي يلتقي بعد مباراته مع ميلان، فريق ساسولو ثم يحل ضيفا على إنتر ميلان بملعب سان سيرو في 17 يناير الجاري.





وحقق إنتر ميلان انتصارا كبيرا أمام كروتوني 6-2 الأحد، ويحل ضيفاً على سامبدوريا غداً الأربعاء.





وتقام جميع مباريات الجولة الـ16 غداً الأربعاء، وستشهد أيضا لقاء كالياري مع بينفينتو وروما مع كروتوني ونابولي مع سبيزيا وساسولو مع جنوه وأتلانتا مع بارما ولاتسيو مع فيورنتينا وتورينو مع هيلاس فيرونا وبولونيا مع أودينيزي.



