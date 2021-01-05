محافظ قنا: يونيو المقبل بدء تشغيل محطة محولات نجع حمادي الجديدة

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صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انه من المقرر بدء تشغيل محطة محولات نجع حمادي الجديدة في شهر يونيو المقبل جاء ذلك خلال تفقده للأعمال النهائية بالمحطة بحضور حازم عمر نائب المحافظ والأستاذة رحاب الغول عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسي الشركة المنفذة للمحطة.



اوضح الداودى ان المحطة تقع على مساحة ٢٥٠ ألف م٢ بتكلفة مالية تتخطى المليار جنيه بجهد ٥٠٠ ك.ڤ وتضم ثلاثة مباني رئيسية هي مبنى محطة ٥٠٠ ك.ڤ -مبنى محطة ٢٢٠ ك.ڤ وهما مجهزان بنظام الـ GIS وبأحدث المعدات الحديثة بما يضمن كفاءة عالية في التشغيل وأضاف ان مبنى الـ ٥٠٠ ك.ڤ يعد من أكبر المباني على مستوى الجمهورية حيث يتكون من ٨ دوائر كهربائية مرتبطة بمحطات كهرباء بنبان، السد العالي، شرق قنا، نجع حمادي القديمة ضمن الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية بالإضافة الى مبنى محطة ٦٦ ك.ڤ.



واضاف محافظ قنا ان المحطة سوف تساهم في توفير الكهرباء للمنطقة الصناعية بهوّ والتوسعات العمرانية الجديدة كمدينة الأمل وكذلك توسعات مصنع الألومنيوم لافتا الى انه يتم التحكم في تشغيل المحطة إلكترونيا من خلال غرفة تحكم مركزية مرتبطة بشكل مباشر بمركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي بما يسهم في الحفاظ على نظام التشغيل والتعامل الفوري مع أسي أعطال طارئة بما لا يؤثر على التغذية الكهربائية للمناطق التي تخدمها المحطة.



وذكر محافظ قنا أنه يجرى تنفيذ المحطة ضمن خطة التوسعات التي تسعى الوزارة لتنفيذها بهدف تدعيم الشبكة القومية للكهرباء حتى يتسنى نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى محطات التوزيع ثم إلى المستهلك دون انقطاع أو أعطال، مؤكدا على أهمية خدمات الكهرباء لاسيما وأنها تمثل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لدورها المؤثر في تلبية الاحتياجات اليومية للمواطن في مختلف القطاعات الخدمية.

