خطوة مفاجئة من الزمالك للإبقاء على نجمه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:40 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
استقرت لجنة الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة مع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وذلك لتعديل القيمة المالية بعقده.

وتعقد لجنة الكرة بالزمالك جلسة مع عبد الله جمعة خلال الساعات المقبلة، وذلك حسم اتفاق مسبق مع اللاعب عن تعديل القيمة المالية بعقده نظراً لتألقه مع القلعة البيضاء الفترة الأخيرة.
 
وشارك عبد الله جمعة في مباراة إنبى الأخيرة كبديل، وذلك في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام، وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في اللقاء المقرر له يوم 9 من شهر يناير المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث من ترتيب جدول الدوري برصيد 10 نقاط.

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عبد الله جمعة رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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