حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليةأن التعديات على الاراضى الزراعية واراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على تقارير جهود اجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة والادارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لاى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية واراضى الدولة والبناء بالمخالفة للقانون.

ففى مركز بنى عبيد قال حاتم قابيل رئيس المركز انه تم إزالة مبنى مخالف على الأرض الزراعية بمساحة 100متر مربع والمبنى تم بناؤه بالمخالفة على الأرض الزراعية بمنطقة أم سمك بالمدينة،و تمت الإزالة الفورية للمبنى حتى سطح الأرض وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والمبنى عبارة عن حجرتين وصاله تم بناؤهم بالمخالفة من الطوب البلوك وتم التنسيق مع الجمعية الزراعية لرفع جميع التشوينات وعودة الأرض للزراعه مره أخرى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز بلقاس قال د. عمرو عبد العاطى رئيس المركز انه تم إزالة تعدي ببناء بالطوب البلوك على أرض زراعية بمساحة 175 متر مربع بقرية ابو حجازى نطاق الوحدة المحلية بالشوامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وفى مركز المنصورة قال هانى سليمان رئيس المركز انه تمت الازالة لحالات بناء مخالف حيث تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوى بناء بدون ترخيص بقرية تلبانة، كما تمت إزالة حوائط بالطوب الأحمر الدور الرابع علوى للبناء بدون تصريح بالاضافة الى إزالة كافية مخالف بحى الجامعة أسفل الكوبرى العلوى لجامعة المنصورة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

وفى مركز ومدينة طلخا قال محمد امين رئيس المركز انه تم ايقاف الاعمال وفك الشده الخشبيه لاعمدة الدور الثانى العلوى للبناء بدون ترخيص بمدينة طلخا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

واضاف محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات الشروع فى التعدى على الارض الزراعية واملاك الدولة وقال انه لاتفريط فى متر واحد من الارض الزراعية بالدقهلية او اراضى الدولة وقال بان هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط، وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع للتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

جاء ذلك، فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن،
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية
حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى الدولة في الدقهلية

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