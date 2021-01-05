الزراعة تكشف حقيقة استيراد شحنة فسائل نخيل غير مطابقة للمواصفات

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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ما تردد حول استيراد شحنة فسائل نخيل غير مطابقة للمواصفات غير صحيح على الإطلاق.



وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن كافة الشحنات الزراعية المستوردة من الخارج تخضع للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري والمعاهد البحثية طبقًا للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر، من خلال سحب عينات من الشحنة وتحليلها بالمعامل المختصة، للتأكد من مدى سلامتها، مع رفض أي شحنة مخالفة.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أي شحنة يتم استيرادها يطبق عليها اجراءات صارمة من قبل الحجر الزراعي، ولا يوجد نهائيًا أي شحنات تم استيرادها غير مطابقة للمواصفات، مشددًا على أنه يتم توفير كافة الموارد والإمكانيات للتأكد من سلامة أي منتج يدخل مصر، موضحًا أن الوزارة الوزارة المصدر الرئيسي لأي معلومة تتعلق بالزراعة والمزارعين، ولا تخفي أي معلومة وتقوم بالإفصاح عن أي معلومات بشفافية.

