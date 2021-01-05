تشارك فيها مصر.. 7 معلومات عن القمة الخليجية المرتقبة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

ينشغل العالم العربي خلال الساعات الحالية بالقمة الخليجية المرتقبة في ظل التطورات التي طرأت على الخليج بالمصالحة بين السعودية وقطر وفتح الحدود بين الدولتين ليلة أمس، مما يعطي إنطباعا خاصة للقمة الخليجية الحالية.

ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية ليلة أمس بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن القمة الخليجية المرتقبة التي تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة:

1- تستضيف المملكة العربية السعودية، القمة الخليجية الـ41، بمدينة العلا بالسعودية، وسط توقعات بإنهاء الخلاف بين الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لدولة قطر.

2- أتت القمة الخليجية الـ41 وسط غياب ثلاث زعماء خليجين، حيث أكتفت دولتين فقط من بين 6 دول المدعوة للقمة، لترأس القمة على مستوى الزعماء.

3- شاركت إمارة الكويت بحضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شاركت قطر بحضور أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، فيما أكتفت الدول الأخرى بترأس الوفد شخصيات دون رأس الدولة، وأكتفت مملكة البحرين بإرسال ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.

4- وصل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والوفد المرافقه له إلى المملكة، كما وصل وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية برئاسة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء العمانى، كما وصل ولي عهد البحرين إلى العلا لترأس وفد المملكة.

5- كما وصل وفد سلطنة عمان برئاسة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء العمانى، ويضم الوفد الرسمي العماني وزير الخارجية بدر البوسعيدي ووزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي.



6- تشارك مصر في تلك القمة حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة له عبر تويتر: وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى محافظة العلا السعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

7- تنعقد قمة اليوم عقب توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية.



أخبار تهمك

حقيقة توقيع باهر المحمدي للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يحسم أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تدخل على خطة أزمة الأكسجين وتدعم مستشفيات القاهرة بعد تعثرها (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة مفاجئة من الزمالك للإبقاء على نجمه

منذ ساعة الا ربع

شاهد.. عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة مصر في القمة الخليجية

منذ حوالي 14 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الموت يفجع إسلام الشاطر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ ساعتين

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

طلب مفاجئ من إدارة الزمالك لـ "باتشيكو" بشأن ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

مواجهات صعبة لأندية المنوفية في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ 42 دقيقة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة عن رئيس الأهلي الأسبق

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

12:23 م

الموت يفجع إسلام الشاطر

11:58 ص

مواجهات صعبة لأندية المنوفية في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر

01:39 م

خطوة مفاجئة من الزمالك للإبقاء على نجمه

01:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى