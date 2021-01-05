تشارك فيها مصر.. 7 معلومات عن القمة الخليجية المرتقبة

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ينشغل العالم العربي خلال الساعات الحالية بالقمة الخليجية المرتقبة في ظل التطورات التي طرأت على الخليج بالمصالحة بين السعودية وقطر وفتح الحدود بين الدولتين ليلة أمس، مما يعطي إنطباعا خاصة للقمة الخليجية الحالية.



ويذكر أن التليفزيون السعودية أعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية ليلة أمس بعد الإعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو حزيران 2017، حين أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن القمة الخليجية المرتقبة التي تنطلق خلال الساعات القليلة المقبلة:



1- تستضيف المملكة العربية السعودية، القمة الخليجية الـ41، بمدينة العلا بالسعودية، وسط توقعات بإنهاء الخلاف بين الرباعي العربي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لدولة قطر.



2- أتت القمة الخليجية الـ41 وسط غياب ثلاث زعماء خليجين، حيث أكتفت دولتين فقط من بين 6 دول المدعوة للقمة، لترأس القمة على مستوى الزعماء.



3- شاركت إمارة الكويت بحضور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شاركت قطر بحضور أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، فيما أكتفت الدول الأخرى بترأس الوفد شخصيات دون رأس الدولة، وأكتفت مملكة البحرين بإرسال ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.



4- وصل محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والوفد المرافقه له إلى المملكة، كما وصل وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية برئاسة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء العمانى، كما وصل ولي عهد البحرين إلى العلا لترأس وفد المملكة.



5- كما وصل وفد سلطنة عمان برئاسة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العُماني لشئون مجلس الوزراء العمانى، ويضم الوفد الرسمي العماني وزير الخارجية بدر البوسعيدي ووزير العدل والشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي.







6- تشارك مصر في تلك القمة حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة له عبر تويتر: وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى محافظة العلا السعودية للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".



7- تنعقد قمة اليوم عقب توصل السعودية وقطر إلى اتفاق على استئناف الرحلات الجوية وإعادة فتح الحدود البرية والبحرية.







