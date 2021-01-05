مجازاته باللوم قبل خروجه علي المعاش بيومين . والمحكمة ترفض تعويضه
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:41 م
هدير حمزة
رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن مسئول سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعويضه ماديًا عن الاضرار النفسية التي لحقت به جراء توقيع عقوبة اللوم عليه قبل خروجه علي المعاش بيومين، وقبل ذلك تم ايقافه عن العمل، مما دعاه لطلب التعويض عن هذا الضرر النفسي..صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة قد تحقق بإلغاء هذه المحكمة لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام ٢٠١٥ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من اثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت إدعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر فيجب رفض طعنه.
وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم الموقعه عليه، مما يدل علي دفع الضرر الواقع عليه.