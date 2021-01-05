مجازاته باللوم قبل خروجه علي المعاش بيومين . والمحكمة ترفض تعويضه

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رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن مسئول سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعويضه ماديًا عن الاضرار النفسية التي لحقت به جراء توقيع عقوبة اللوم عليه قبل خروجه علي المعاش بيومين، وقبل ذلك تم ايقافه عن العمل، مما دعاه لطلب التعويض عن هذا الضرر النفسي..صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وأكدت المحكمة، أن ركن الخطأ الموجب لمسئولية جهة الإدارة قد تحقق بإلغاء هذه المحكمة لقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر عام ٢٠١٥ فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من اثار، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يبين وجه الضرر الذى أصابه وعناصر هذا الضرر ومقداره، ولم يقدم ثمة دليل على ثبوته، وجاءت إدعاءاته فيما يتعلق بركن الضرر فى صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أى دليل يؤيدها ويثبت صحتها. وإذ عجز الطاعن عن إثبات ركن الضرر فيجب رفض طعنه.



وكانت المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء قرار مجازاته بعقوبة اللوم الموقعه عليه، مما يدل علي دفع الضرر الواقع عليه.





